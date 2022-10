„Meine Chaosfee & Ich“: Fan-Package gewinnen!

Zwei Mädchen als Chaos-Duo: Das eine, Maxie, ist unglücklich in der Großstadt und hat Sehnsucht nach dem heilen Landleben. Das andere, Violetta, ist eine Fee, die soeben durch die Prüfung zur Zahnfee gerasselt ist. Zusammen versuchen sie in „Meine Chaosfee & Ich“ (ab 14.10. im Kino), eine Grünoase inmitten der Metropole zu retten und zugleich ein Portal in die Welt der Feen zu finden. Die beiden lernen dabei eine wichtige Lektion im Leben: Mit guten Freundinnen geht alles. Gewinnen Sie zum Chaos-Kinostart ein zauberhaftes Fan-Package!