Tickets für absurd-komische Sozialsatire gewinnen!

Einem der Protagonisten in Ruben Östlunds „Triangle of Sadness“ - dem 25-jährigen Model Carl - wird empfohlen, sich an besagter Stelle namens „Triangle of Sadness“ das Nervengift spritzen zu lassen. Schönheit als Ware ist eines der Themen des heurigen Cannes-Gewinners. Ein weiteres sind Klassenunterschiede - denn nicht jeder in diesem Film ist darauf angewiesen, sein Äußeres zu vermarkten. Die Sozialsatire erzählt von der Welt der Influencer und Superreichen. Mit überzeichneten Charakteren und einem irren Plot-Twist ausgestattet, nimmt der Film die Zuschauer mit auf eine absurd-lustige Reise in den Abgrund.