Sorgen über Vereinnahmung durch Staatsverweigerer

Aufklärung von Normalbürgern

Aber auch Aufklärung von Normalbürgern gehört dazu. Dies auch „gegen Vereinnahmung durch Staatsverweigerer“, so Hiegelsberger. Er schildert die Lage auf diesem Sorgenfeld so: „In Österreich ist die Zahl von Aktivisten demokratie- und staatsfeindlicher Verbindungen in den letzten Jahren stetig gestiegen. Aus einer parlamentarischen Anfrage an das Innenministerium geht hervor, dass im Jahr 2021 bereits 3856 Personen (österreichweit) der Szene der Staatsverweigerer zugeordnet werden konnten. Sie anerkennen weder die Republik Österreich als solche noch deren Werte und Institutionen.“ Die Konsequenz: Es brauche gezielte Aufklärung, damit Verunsicherte und in Notlage geratene Menschen nicht vereinnahmt werden.