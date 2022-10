Hoffnung auf mehr freie Seezugänge in OÖ

„Parkleitsysteme werden geprüft“

Auch die „Krone“ hat bei Achleitner dazu nachgefragt. Am vielversprechendsten klingt die Info, dass es seit 2020 beim Land eine Projektgruppe mit dem Namen „Erweiterung der freien Seezugänge“ gibt. „Die hat die Aufgabe, Flächen für mögliche Erweiterungen an den heimischen Seen aufzufinden. Sie wird aber nach den Erfahrungen dieses Sommers nun auch die Einrichtung von Parkleitsystemen prüfen“, so Achleitner. Seit 2020 sind ein paar neue Badeplätze dazugekommen, wir haben darüber berichtet.