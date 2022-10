Polizei sucht Hinweise auf Vandalen in Vöcklabruck

Was ist bloß mit den Nachtschwärmern los? In Enknach wurde ein 180 Kilo Stein auf die Straße gerollt. Die „Krone“ berichtete. Und nun zogen Vandalen von Vöcklabruck, wo sie in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober in der Salzburger Straße bei einer Bushaltestellte eine Fahrplan-Halterung und einen Mistkübel heruntergerissen und auf die Straße geworfen hatten, nach Timelkam. Auf dem Weg rissen sie zehn Straßenleitpflöcke aus und warfen sie ebenfalls auf die Salzburger Straße und die daneben verlaufende Bundesstraße.