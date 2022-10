Vorsicht! „Wilde“ Exoten in der Nachbarschaft

Laut zoologischen Studien leben etwa 70 Säugetierarten in der Stadt - von der Bisamratte zum Ziesel, vom Feldhasen über die Weißrandfledermaus bis hin zu diversen Spechtarten. Lebensraum gibt es in grüner Hülle und Fülle für all diese wilde Fauna. Denn fast die Hälfte des Stadtgebietes, etwa 200 Quadratkilometer, bestehend aus Wiesen, Buschland und Wäldern wie städtischen Parks und auch privaten Gärten. Das alles sind ökologische Fakten, noch nicht verifiziert werden konnte dagegen, ob bei uns tatsächlich schon ein Wolf - ein Zeuge soll einen am Bisamberg erspäht haben - bei uns angekommen ist. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.