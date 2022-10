62-jähriger Welser von Unbekanntem attackiert

Täter wurde schon öfters am Bahnhof gesehen

Täterbeschreibung: ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkelhäutig, schlanke Figur, schwarze kurze Haare. Er war dunkel gekleidet und hatte einen Rucksack mit einem auffallenden gelben Streifen bei sich. Der Unbekannte dürfte sich, so die Polizei, öfters am Bahnhof aufhalten.