„Beide weit von dem entfernt, wo sie hingehören“

Die Nummer eins in Wien! Seit sieben Derbys gab es keinen Sieger mehr. Heute - im 337. Duell - will Rapid im zehnten (!) Anlauf gegen die Austria endlich den ersten „Dreier“ im mit 26.000 Fans seit Tagen ausverkauften Allianz-Stadion holen. In der „Krone“ treffen die größten Legenden der Erzrivalen schon den richtigen Ton. Die Musik, das Singen ist für Hans Krankl und Herbert Prohaska neben Fußball das verbindende Hobby. Vor acht Tagen standen sie bei einem raren gemeinsamen Auftritt für leukämiekranke Kinder auf der Bühne.