Leerstandsabgabe soll Horten von Wohnungen bremsen

Weitere Begleitung für die Leerstandsabgabe

In der nächsten Ausschusssitzung am 20. Oktober soll ein von den Grünen vorgeschlagener Experte genau sagen, an welchen Schrauben gedreht werden muss. Die Grünen fordern zudem nicht nur eine „echte“ Leerstandsabgabe, sondern ein umfassenderes Paket. Unter anderem soll es Sanierungsberatungen und eine Wohnungseinzugsbegleitung geben. Die gibt es schon in einigen Bezirken, wäre aber für ganz OÖ sinnvoll.