Richard Lugner wird 90: Botox, Viagra, Frau Rogers

Ihre Umtriebigkeit ist beachtlich. Woher nehmen Sie die Energie?

„Schauen S’, ich bin ein positiver Mensch. Ich hab zwar ein Zimmerfahrradl, aber das fällt immer aus. Ich mach regelmäßig meine F.-X.-Mayr-Kur, gehe in die Kältekammer und nehme in der Früh und am Abend ein Basenpulver. Ich hab ein Blutbild wie ein Junger. Auch wegen der Mittelchen von meinem Goldfisch, der Andrea – den Nachnamen weiß ich jetzt nicht. Da nehme ich das, was ihre 96-jährige Mutter nimmt. Ich weiß zwar nicht, was drinnen ist, aber die ist quicklebendig (er holt die Schachteln und Dosen mit Ginkgo etc.). Und seit 1997 fahr ich zum Professor Bader nach Leipzig für Eigenblutinfusionen, die meine Stammzellen aus der Pension holen. Die sieben Stunden hin und wieder zurückfahre ich immer noch selbst mit dem Auto.“