ÖFB-Damen nicht bei WM ++ F1: Mercedes dominiert

Die ÖFB-Damen ziehen im Duell mit Schottland den Kürzeren und verlieren in der Verlängerung das Playoff, beim Freien Training stechen vor allem die Mercedes-Piloten hervor und Dominic Thiem gibt es jetzt auch als Wachsfigur - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 7. Oktober.