Attentat in Kindergarten ++ Heeresbudget erhöht

Bei einem Attentat in einem Kindergarten in Thailand sind insgesamt 36 Menschen, darunter 24 Kinder ums Leben gekommen. Und das Heeresbudget wird aufgestockt: es soll auf 16 Milliarden Euro erhöht werden. Das sind die Themen heute bei den Krone-News am Donnerstag, 6. Oktober mit Moderatorin Raphaela Scharf.