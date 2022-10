2x2 Tickets für P!nk im Happel-Stadion gewinnen!

Das lange Warten hat endlich ein Ende! Fast vier Jahre nachdem Superstar P!nk das letzte Mal artistisch durch die Lüfte des Wiener Ernst-Happel-Stadions flog, kommt sie nun am Samstag, 1. Juli 2023 für ein „Krone“-Konzert wieder zu uns zurück. Der „P!nk Summer Carnival“ verspricht einmal mehr atemberaubende Showelemente und eine sympathische Performerin, die mit all ihren großen Hits und so manchen Überraschungen für Furore sorgen wird. Man darf sich auf einen neuen Meilenstein in ihrer beeindruckenden Karriere freuen.