Alonso bei Leverkusen ++ Gasser und Alaba siegen

Der FC Salzburg gibt zur Halbzeit der Gruppenphase den Ton in der Gruppe an und steht an der Spitze vor Chelsea, Milan und Dinamo Zagreb, Xabi Alonso soll Bayer Leverkusen zurück in die Erfolgsspur bringen und bei der Sporthilfe-Gala siegen Anna Gasser und David Alaba zum dritten Mal - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 6. Oktober.