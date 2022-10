Mehr als 700 Betten sind bereits gesperrt

Acht Gemeindespitäler sichern in Wien die medizinische Versorgung. Derzeit sind aber 714 Betten gesperrt, was in etwa dem Betten-Kontingent der Klinik Landstraße entspricht. Schuld daran ist die Personalsituation. Auf der Urologie des AKHs hat sich die Lage so zugespitzt, dass die Ärzteschaft eine Gefährdungsanzeige verfasst hat. Grund sind die Bettenkürzungen von bis zu 80 Prozent und die Verlängerung der Wartezeiten auf einen urologischen Eingriff von bis zu sechs Monaten. Indes haben auch die Kinderärzte der Klinik Floridsdorf eine Gefährdungsanzeige gelegt. Für Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ist das aber alles nichts Außergewöhnliches. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.