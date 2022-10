Für einen guten Zweck: Polizei gegen Rettung

Rasche Hilfe entscheidend

Unterstützt wird das auch von Menschen, die in ihrem Beruf täglich sehen, welchen Unterschied ein solches Gerät machen kann. Einer ist Arnulf Ferlitsch, Primar in einem Wiener Krankenhaus: „Als Leiter einer Abteilung für Innere Medizin mit zentraler Notaufnahme, weiß ich, wie wichtig ein Defibrillator in den ersten Minuten eines Herzstillstandes ist. Die Initiative kann dafür sorgen, dass mehr Menschen in Wien diese Hilfe noch rascher bekommen.“ Patrick Glaninger, Leitstellenleiter der Berufsrettung Wien ergänzt: „Wir beobachten, dass sich die Zeit, bis ein Defi am Notfallort ist, in den letzten Jahren bereits deutlich reduziert hat. Jeder weitere auf Wiens Straßen hilft dabei, diese Zeit im Notfall weiter zu verkürzen und Leben zu retten.“„