Ausparken ging schief: Wagen rollte in Kanal

Am Mittwochvormittag musste in Salzburg die Freiwillige Feuerwehr Zell am See ausrücken. Ein Auto rollte in den Porschekanal, berichtet Einsatzleiter Matthias Hainzl. „Eine Dame wollte rückwärts ausparken und ist dabei in den Porschekanal geraten“, sagt der Zugskommandant.