Handball: Tickets für die EURO-Quali gewinnen!

Am 13. Oktober, startet Österreichs Handball Männer Nationalteam in die Qualifikation zur EURO 2024. Auftaktgegner im Raiffeisen Sportpark Graz ist Rumänien. Graz ist in den vergangenen Jahren zu einem zweiten Wohnzimmer für das Männer Nationalteam geworden. Seit der Eröffnung im Herbst 2018, gastierte man insgesamt sechsmal im Raiffeisen Sportpark, feierte dabei Siege über Serbien, die Niederlande, Estland und natürlich unvergessen das 27:23 über Bosnien-Herzegowina am 2. Mai 2021, mit dem man das Ticket zur EURO 2022 löste. Mit der „Krone“ können Sie bei diesem spannenden Länderspiel live dabei sein,