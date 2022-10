VIVATIS: Viele starke Marken unter einem Dach

Alles aus einer Hand

Die Marken der VIVARIS-Gruppe sind für viele Menschen heute Bestandteil ihres täglichen Lebens und ihrer Ernährung - ob im privaten Umfeld oder auch in der Gastronomie und Betriebsverpflegung. So versorgt Gourmet täglich über 300.000 Menschen z.B. in 2700 Kindergärten und Schulen sowie 2500 Betrieben, Seniorenheimen oder im Krankenhaus Wien Nord mit Essen.