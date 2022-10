Wut über teures Tanken | Hofreit-Gerangel beendet

Hofreit-Gerangel beendet: Das Hin- und Her um den Chefposten der Spanischen Hofreitschule hat ein Ende, ein Manager aus der Getränkebranche nimmt die Zügel in die Hand. Mit Dezember übernimmt Alfred Hudler (63) fünf Jahre die traditionsreiche Institution, die Verträge von Sonja Klima und Erwin Klissenbauer wurden nicht verlängert. Hudler war 30 Jahre lang im Ottakringer-Konzern, ab 1995 als Vöslauer-Chef und von 2018 bis 2021 als Vorstand der Ottakringer Getränke AG. Er soll nun das defizitäre Haus in eine „nachhaltig gesunde Zukunft führen“.