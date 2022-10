Stadttourismus hat nun eine Chefin aus Bayern

Für die Touristikerin mit 27-jährigem Erfahrungsschatz ist es eine Art Heimkehr. Nach Stationen in den USA und etwa auch Baden-Württemberg (D) ist sie in die Heimat zurückgekehrt – die gebürtige Bayerin stammt nämlich aus dem benachbarten Bad Reichenhall. Wie sie den Tourismus in der Mozartstadt gestalten will, will sie noch nicht verraten. „Jetzt über Veränderungen zu sprechen wäre zu früh, da würde ich mir noch Zeit erlauben“, sagt Schönhuber. Salzburg sei jedenfalls eine „Traumstadt“ und gehöre zu den besten Städten, in denen man als Touristikerin arbeiten könne. „Wir haben sehr viele internationale Touristen, es ist eine beliebte Stadt mit sehr positivem Image“, findet Schönhuber.