Missbrauchsskandal ++Pflegestipendium ab 2023

Ein Missbrauchsfall an einer Wiener Schule wird immer größer. Eine Hausdurchsuchung wirft Fragen auf, zudem geraten die Kinder- und Jugendanwaltschaft, sowie die Bildungsdirektion in ein schiefes Licht. Und das Pflegestipendium startet Anfang 2023. Das sind die Themen heute bei den Krone-News am Mittwoch, 5 Oktober mit Moderatorin Raphaela Scharf.