CL-Spannung bei Salzburg ++ Ricciardo vor Wechsel

Der FC Red Bull Salzburg kämpft in der dritten Runde der Gruppenphase der Champions League gegen Dinamo Zagreb und könnte so den Weg in Richtung Achtelfinale ebnen, außerdem Transfer-Hammer rund um Daniel Ricciardo in der Formel 1: Der Australier soll als Ersatzfahrer von McLaren zu Mercedes wechseln! Und: US-Open Gewinner Carlos Alcaraz enttäuscht bei den Astana Open und muss die Erstrunden-Niederlage gegen den Belgier David Goffin einstecken! Das und noch mehr sehen Sie im krone Sportstudio mit Moderatorin Katie Weleba.