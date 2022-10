Auszeit vor traumhafter Bergkulisse gewinnen

Ankommen und entspannen: für die meisten ist das der perfekte Start in den Urlaub. Zeit für sich, Zeit für die Familie und Zeit in der Natur verbringen. Und dabei einfach mal die Zeit vergessen. Auf der Suche nach so einem Urlaubsort sind wir am Rande des Salzkammergutes in Hintersee angekommen. Ein Paradies für Aktivurlauber zu jeder Jahreszeit. Wie Sie jetzt eine Chalet-Auszeit gewinnen & ein Winter-Wunderland im Salzkammergut erleben können, erfahren Sie hier.