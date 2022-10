Mit der „Krone“ zum Urlaub ins Blaufränkischland

Das Sporthotel Kurz in Oberpullendorf und das Thermenhotel Kurz in Lutzmannsburg bieten Erholung für Familien, Aktivurlauber und Sportbegeisterte. Ob ein Besuch in der Sonnentherme Lutzmannsburg, eine Tour mit dem Fahrrad oder ein Tag auf dem Tennisplatz - es gibt eine Menge zu tun! Direkt an der Sonnentherme befindet sich auch das Hotel Xylophon. In diesem Kinderhotel der etwas anderen Art gibt es viel Raum für Meinungsvielfalt und ausreichend Zeit für wertvolle Familienmomente.