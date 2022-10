Jungbullen als „Orakel“ wieder zuerst gefragt

Die jungen Salzburger legen vor, die „großen“ Bullen ziehen nach. In den ersten beiden Gruppenspielen der Youth League trennte sich die Ingolitsch-Truppe sowohl von Milan als auch Chelsea mit 1:1. Im Anschluss erzielten Ulmer, Sucic und Co. am Abend jeweils dasselbe Resultat – die Jungbullen dienen als „Orakel“. „Wenn sich das so durchzieht, hoffen wir natürlich umso mehr auf einen Sieg“, grinst Jungbullen-Coach Ingolitsch.