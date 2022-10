Trotz akademischer Ausbildung droht Armutsfalle

Eines Tages als Chirurg im Operationssaal oder als Anwalt vor Gericht stehen - diese und andere Ziele verfolgten allein in Wien im vergangenen Jahr 193.000 Studenten. Der Weg zum Titel ist jedoch holpriger als erwartet, insbesondere wenn neben den alltäglichen Studienschwierigkeiten auch - so wie in der aktuellen Krise - das Geld knapp wird. Laut einer Umfrage der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) im Frühjahr leidet jeder dritte Student unter finanziellen Schwierigkeiten.