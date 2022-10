Land Salzburg pulvert 220 Millionen in die Pflege

Zehn Arbeitsgruppen haben Verbesserungen für den Pflegebereich erarbeitet. Die wichtigsten Punkte dabei sind mehr Geld, eine Entlastung des Personals, bessere Bedingungen in der Ausbildung und Unterstützung für pflegende Angehörige. Die Landesregierung präsentierte die Maßnahmen am Dienstagvormittag, nachdem sie in Folge des Salzburger Pflegeskandals massiv unter Druck geraten war.