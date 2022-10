Die Kraft der „Krone“ ist Ihre starke Community

Mit dem Kauf eines Markenartikels wird nicht nur ein Gebrauchs- oder Verbrauchsgegenstand, sondern auch der ideelle Wert, das Versprechen, das an die Marke geknüpft ist, erworben. So entscheiden 61,4 Prozent der Leser und User gezielt Markenartikel zu kaufen. Rund zwei Drittel (64,5 Prozent) der „Krone“-Community bevorzugen außerdem Produkte von renommierteren Herstellern. 82,4 Prozent der Leser und User gaben an, österreichische Marken zu bevorzugen, und für 72 Prozent steht bei größeren Anschaffungen die Marke im Fokus.