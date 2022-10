Tote nach Stadion-Panik ++ Auslosung der Frauen-CL

Trauer in Indonesien! Nach einem Erstliga-Duell bricht eine Massenpanik in einem Fußball-Stadion aus, die Polizei setzt Tränengas ein. Die Folge: 125 Tote, darunter ein Kind. In der Österreichischen Bundesliga schafft es Rapid mit dem 5:0 Auswärtssieg gegen die WSG eine Marke zu setzen, die SKN St. Pölten Frauen treffen in der Champions League, laut Auslosung, unter anderem auf ihren Partner-Klub Wolfsburg und Julia Grabher aus Vorarlberg kürt sich zur Tennis-Queen von San Sebastian: Die 26-Jährige gewinnt das Finale! Das und noch mehr sehen Sie in der heutigen Ausgabe des krone Sportstudios, mit Moderatorin Katie Weleba.