Starke Abwehrkräfte für die ganze Familie

Abwehrkräfte in der kalten Jahreszeit stärken

Herbst und Winter stellen unser Immunsystem vor besonders große Herausforderungen, und unsere Abwehrkräfte werden ständig gefordert. Wer kennt diese Situation nicht in der kalten Jahreszeit? Freunde und Arbeitskollegen fangen zu husten und zu niesen an, und man würde am liebsten schnell das Weite suchen. Da man aber Menschen schwer meiden kann, wenn man seinen Alltag bewältigen muss mit Arbeit, Lebensmittel einkaufen und Fitnesscenter, gibt es einfache Wege, sein Immunsystem zu stärken und das in seinen Tagesablauf zu integrieren.