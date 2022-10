Studienstart erhöht den Druck auf Uni-Rektor

Letzter Studienstart in der Amtsperiode des Rektors

Mit dem Studienstart bricht auch das letzte Jahr der Amtszeit von Hochschulrektor Hendrik Lehnert an. Die Ausschreibung für seinen Posten ist schon in vollem Gange, bis zum 15. Oktober können Interessierte ihre Bewerbungsunterlagen noch abgeben. Auch Hendrik Lehnert selbst ist wieder unter den Bewerbern, so möchte er eine weitere Amtszeit als Chef der Uni Salzburg anhängen (die „Krone“ hat berichtet). Was Lehnert für die Zukunft möchte? Die Strukturreform der Salzburger Hochschule vorantreiben. Teile der umstrittenen Reform hat er bereits umgesetzt: zum Beispiel auch die neue Fakultät. Hier sind in vier Fachbereichen 140 Mitarbeiter beschäftigt, knapp 1300 Studenten haben sich eingeschrieben.