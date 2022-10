Alko-Lenker (36) erlitt bei Unfall Knochenbrüche

Mehrere Knochenbrüche hat ein alkoholisierter Lenker bei einem Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg erlitten. Der 36-jährige polnische Staatsbürger war am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Morzger Straße mit überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts von der Straße abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt.