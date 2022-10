Auf Parfüm-Diebestour mit Kleinkindern

Dreister geht es wohl kaum: Drei Frauen waren am Freitag mit kleinen Kindern auf Diebestour in einem Drogeriemarkt in Hallein. Zeugen beobachteten laut der Polizei, wie die Frauen Parfüms in Kinderwägen verstauten. Eine tatverdächtige Rumänin (30) konnte angezeigt werden.