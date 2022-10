„Krone“ und Flimmit suchen Ihr Lieblingsprogramm

Von der Wiener Vorstadt bis nach Kitzbühel

Von den frechen Damen aus der Wiener Vorstadt („Vorstadtweiber“) bis hin zu den Ermittlerinnen und Ermittlern in Kitzbühel („Soko Kitzbühel“), von Ursula Strauss und Katharina Straßer in „Schnell ermittelt“ über „Soko Donau“ bis zu den Hobbykriminalistinnen in „Vier Frauen und ein Todesfall“, von den besonders authentischen „Cop Stories“ bis zu den Intrigen und anderen Verwirrungen in „Walking on Sunshine“ von Mischa Zickler. Und natürlich dürfen David Schalkos Kult-Serien „Braunschlag“, „Altes Geld“ und „M - Eine Stadt sucht einen Mörder“ nicht fehlen.