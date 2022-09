Polizei sucht Zeugen nach brutaler Schlägerei

Zu später Stunde, um 3 Uhr am vergangenen Montag, ereignete sich laut Polizeiangaben ein Raufhandel in unmittelbarer Umgebung einer Discothek in der Hofsteigstraße 54 in Lustenau. Das Opfer, ein 20-jähriger Mann, wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Er soll unter anderem Tritte ins Gesicht abbekommen haben. Es handelte sich dabei gleich um mehrere Täter, die auf den 20-Jährigen eindroschen.