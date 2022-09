Lara Trump lässt Kind im Hurrikan-Regen spielen

Kritik an fragwürdigem Erziehungsstil

Auch wenn im Wohnort Hurrikan „Ian“ zu diesem Zeitpunkt nicht so stark wütete wie später in anderen Teilen Floridas, so hagelt es für die Schwiegertochter von Donald Trump nach diesen beiden Postings heftige Kritik. „Lass deine Kinder leiden und filme es“, schimpfte ein Instagram-User. „Teile das Ganze während des Hurrikans im Netz. Einfach nur geschmacklos - um es milde auszudrücken.“