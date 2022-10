Dennis Winits: „Er hat mich irgendwie gemocht“

Rudi Dolezal und Dennis Winits haben mindestens eine Sache gemein: Sie hatten beide eine besondere Beziehung zu Queen-Frontman Freddie Mercury. In „Ohne Maulkorb“ spricht der brasilianische Wegbegleiter über das erste Kennenlernen mit der Musik-Legende in München, über die melancholische Art des sonst so extrovertierten Stars und die besondere Verbindung zu einem Menschen, der im Hintergrund fast manchmal einsam wirkte. „Er hat mich irgendwie gemocht“, stapelt Winits tief.