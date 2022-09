Revanche für das Play-off-Aus in Reichweite

Die letzte Partie in Lustenau spukt den Zeller Eisbären noch in den Köpfen herum. Die 1:3-Niederlage im fünften und entscheidenden Spiel der Viertelfinalserie besiegelte das Aus der Pinzgauer. Heute (19.30) kehrt die Ekrt-Crew ins Ländle zurück. „Das letzte Duell mit Lustenau steckt uns allen noch in den Knochen, diesmal wollen wir es besser machen“, sagt Eisbär Tobias Dinhopel.