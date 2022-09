Ein wichtiger Schritt zu mehr Transparenz

Allerdings verwies die pinke Landessprecherin auch darauf, dass mit dem neuen Gesetz noch nicht alles eitel Wonne sei. Vor allen in Sachen Vereinskonstruktionen brauche es dringend strengere Regeln: „Das müsste zwar grundsätzlich vom Bund in die Wege geleitet werden, wir appellieren aber an die Vorarlberger ÖVP, das einzig Integre zu tun und freiwillig auf diese Umgehungskonstruktionen zu verzichten.“