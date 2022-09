„Smile“: Horror mit einem finsteren Lächeln!

„Smile - Siehst du es auch?“ ist das Spielfilm-Debüt von Regisseur und Drehbuchautor Parker Finn, dem ein unterhaltsames Horror-Erlebnis gelungen ist. Als Einstimmung auf Halloween auf jeden Fall eine Empfehlung. In den USA hat sich das Marketing-Team von „Smile - Siehst du es auch?“ übrigens was ganz besonders gruseliges einfallen lassen: Bei Baseball-Spielen der Major League wurde eine Person in der ersten Reihe der Zuschauer-Ränge platziert, die mit eingefrorener Mine ein finsteres Grinsen zum Besten gab.