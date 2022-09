Thiem vs. Cilic in Tel Aviv ++ mehr Sprints in F1

Dominic Thiem kämpft heute um den nächsten Sieg beim ATP-250-Turnier in Tel Aviv, die St. Pölten-Frauen peilen die Champions League-Gruppenphase an und nächstes Jahr gibt’s in der Formel 1 mehr Sprintrennen - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Mittwoch, dem 28. September.