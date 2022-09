Weniger Autos, mehr Bäume in der Innenstadt

70 neue Bäume fordern die Wiener Grünen für das historische Zentrum im ersten Bezirk. Bei der Tuchlauben, Wollzeile und am Hohen Markt will die Partei schattige Begegnungszonen und eine Verringerung der Belastung durch Kraftfahrzeuge schaffen. „Eine verkehrsberuhigte Innere Stadt hilft neben dem Klima auch den Geschäftsleuten. Geschäfte und Lokale, die sich in verkehrsberuhigten Zonen befinden, haben in der Regel einen höheren Umsatz.“, erklärt die Mobilitätssprecherin der Grünen Wien Heidi Sequenz.