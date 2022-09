Anna Schiester: Das ist Salzburgs neue Stadträtin

Bei der Bürgerliste bleibt auch nach dem Wechsel von Martina Berthold in die Landesregierung eine Frau an der Spitze. In einer Klubsitzung am Montagabend einigte sich die grüne Stadtpartei einstimmig auf Anna Schiester als neue Baustadträtin. Die 33-Jährige galt als Favoritin auf das Amt und ist derzeit Vorsitzende des Sozialausschusses im Gemeinderat. Statt einem Wechsel in den Landtag ist nun das mächtige Bauressort der nächste Schritt auf der Karriereleiter.