Urfahranermarkt startet mit großer Studentenparty

Bei den insgesamt 275 Schaustellern und Beschickern ist die Vorfreude schon riesig. Am Samstag geht es endlich mit dem Urfahranermarkt los – mit einer Premiere: Erstmals findet das Semester-Opening der Studenten der Linzer Universitäten und Hochschulen statt. An diesem Abend wird es für die Hochschülerschaft eine Party mit dem DJ-Duo Coverrun im Festzelt sowie ermäßigte Preise an den Fahrgeschäften und auch bei den Verkaufsständen geben.