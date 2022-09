Wie sich die EU-Millionen auf NÖ-Bezirke verteilen

Zudem wurden mehr als 6000 Projekte unterstützt und dadurch wiederum Gesamtinvestitionen in der Höhe von vier Milliarden Euro ausgelöst. 523 Millionen – und somit mehr als eine halbe Milliarde Euro – flossen insgesamt an EU-Regionalgeldern ins weite Land – das meiste Geld in Stadt und Bezirk Wiener Neustadt sowie die Region Neunkirchen (siehe Grafiken oben). Mehr als 37 Millionen wanderten in den Westen – nach Amstetten und Waidhofen an der Ybbs. Überraschend leer gingen die Bezirke rund um Wien aus.