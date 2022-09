Thiem in Tel Aviv weiter ++ Zhou bleibt bei Alfa

Dominic Thiem übersteht in Tel Aviv die erste Runde gegen den Serben Laslo Djere, Guanyu Zhou darf auch in der kommenden Saison für Alfa Romeo in der Formel 1 fahren und Radprofi Mathieu van der Poel muss 1000 Euro Strafe zahlen - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 27. September.