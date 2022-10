Mit der „Krone“ zur großen Oktoberfest-Party

Wenn die beliebten Lauser zur großen Oktoberfest-Party einladen, dann geht so richtig die Post ab - garantiert. Am 22. und 25. Oktober (Einlass jeweils ab 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr) findet das Heimspiel der Jungs in ihren legendären Kilts in Sinabelkirchen (Sport- und Kulturhalle) statt, mit dabei sind unter anderem auch Markus Kois, die Südsteirer, die Moderatoren Bernd Pratter und Marco Ventre und DJ Stevie im Disco-Zelt.