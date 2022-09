Preining siegt zu Hause ++ Bagnaia patzt in Japan

Diese Woche steht die DTM und die Heimrennen in Spielberg im Vordergrund. Zusammenfassend: Es war ein Motorsport-Fest mit mehr als 40.000 Zusehern, es gab am Sonntag mit Thomas Preining einen österreichischen DTM-Premierensieger und die Meisterschaft rückt vor dem Hockenheim-Saisonende ordentlich zusammen. Außerdem sprechen Moderator Martin Grasl und „Krone“-Motorsport-Experte Christoph Kothgasser über die MotoGP, wo sich Pecco Bagnaia in der letzten Runde ein wenig überschätzt.