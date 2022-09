Erst „Solo-Nissner“ zog Neuling den Nerv

Im Gleichschritt zum Treff

Nach einem Startsieg zwei Niederlagen, zuletzt fünf Gegentore kassiert: Die RB Juniors und ihr Eisarena-Gast am heutigen Samstag, Gröden, marschierten bisher in der Alps Hockey League im Gleichschritt. „Gerade in der Verteidigung müssen wir härter agieren“ plant Junior Lukas Necesany einen guten Heimspielauftakt. Die Zeller Eisbären sind am Wochenende spielfrei.